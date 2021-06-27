نائب الرئيس يشيد ببسالة الأبطال ويطلع على الأوضاع بمأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أجري نائب رئيس الجمهورية نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم اتصالات هاتفية مع كلٍ من وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز ومحافظ مأرب اللواء سلطان العرادة لتفقد أحوال المقاتلين الأبطال والاطلاع على الأوضاع المختلفة بالمحافظة.



وخلال الاتصالات، استمع نائب الرئيس من وزير الدفاع ورئيس الأركان، إلى موجز عن سير العمليات العسكرية وأحوال المقاتلين الأبطال في الجبهات المختلفة وما يسطرونه من بطولات خالدة بدعم ومساندة الأشقاء في التحالف، مثنياً على ما يبديه أبطال الجيش والمقاومة ورجال القبائل من استبسال وصمود وشجاعة في مواجهة ميليشيا الكهنوت الانقلابية التي تتكبد خسائر فادحة أمام هذه البطولات والتضحيات.

كما استمع نائب الرئيس من محافظ المحافظة إلى تقرير عن الدور البنّاء لمختلف الأجهزة والمكاتب التنفيذية والقيادات والوجاهات والقبائل بمأرب، ومجمل أوضاع المواطنين والنازحين في المحافظة وما تتعرض له منازلهم ومخيماتهم من استهداف متواصل من مليشيا الحوثي الإرهابية.

وأشاد نائب رئيس الجمهورية بكل الجهود المبذولة للقادة والمسؤولين وأبطال الجيش والمقاومة ورجال القبائل الأحرار، داعياً الجميع إلى التلاحم ورص الصفوف للدفاع عن الجمهورية والشرعية، واستعادة الدولة وردع مطامع إيران التخريبية.

وعبر نائب الرئيس عن تقديره لمواقف الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة ودورهم الأخوي الصادق في مساندة اليمن وأمنه واستقراره، مديناً كل المحاولات الإرهابية والإجرامية للميليشيات الحوثية باستهداف الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية بالمملكة وتهديد الملاحة الدولية والأمن الاقليمي، بإطلاق الصواريخ الباليستية والطيران المسير والزوارق المفخخة.

وأكد نائب رئيس الجمهورية بأن مساعي ميليشيا الحوثي الانقلابية وتفانيها في فرض مشروع تصدير الثورة الإيرانية وخدمته، ستظل مجرد أوهام وأحلام تصطدم بيقظة اليمنيين وبالتلاحم العروبي والإسلامي، منوهاً إلى مختلف الجهود المبذولة لإحلال السلام، والتي قابلتها الميليشيات الحوثية بالرفض والتعنت والتصعيد، تنفيذاً لتوجيهات ملالي طهران.

من جانبهم، تطرق وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان ومحافظ محافظة مأرب إلى عدد من القضايا والموضوعات المرتبطة بمهامهم، مؤكدين استمرار العمل والجهود بما من شأنه استعادة الدولة وإلحاق الهزيمة بأعداء الشعب والجمهورية، وإرساء مبادئ الأمن والاستقرار في ربوع بلادنا.