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قتلى وجرحى حوثيون بقصف جوي للتحالف غرب مأرب

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اليمن العربي ـ خاص 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 يونيو 2021

الخليج 365 ـ خاص

شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الأحد، سلسلة غارات على مواقع وتجمعات حوثية في مأرب.

 

وقالت مصادر ميدانية إن التحالف شن أكثر من 20 غارة على مواقع وتجمعات للمليشيا في جبهة صرواح غربي المحافظة.

 

وأكدت المصادر أن القصف أسفر عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا.

 

وتشهد جبهات محافظة مأرب معارك عنيفة بين القوات الحكومية والمليشيا

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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