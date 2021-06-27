شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قتلى وجرحى حوثيون بقصف جوي للتحالف غرب مأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 يونيو 2021

الخليج 365 ـ خاص

شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الأحد، سلسلة غارات على مواقع وتجمعات حوثية في مأرب.



وقالت مصادر ميدانية إن التحالف شن أكثر من 20 غارة على مواقع وتجمعات للمليشيا في جبهة صرواح غربي المحافظة.

وأكدت المصادر أن القصف أسفر عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا.

وتشهد جبهات محافظة مأرب معارك عنيفة بين القوات الحكومية والمليشيا