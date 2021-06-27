وفاة أم وطفلها بسيول الأمطار في إب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 يونيو 2021

الخليج 365 ـ إب

توفيت أم وطفلها في محافظة إب، وسط اليمن، بعد أن جرفتهما سيول الأمطار التي شهدتها المحافظة خلال الساعات الماضية.



وذكرت مصادر محلية، الأحد 27 يونيو/حزيران 2021، أن مواطنين عثروا على جثمان امرأة في سائلة الجامعة وسط مدينة إب، فيما عثر على طفل في منطقة الجوازات شرق جنوب مدينة إب.

وأضافت المصادر، أن المرأة التي جرفتها سيول الأمطار، تدعى "أمة عادل عبده محمد سعيد البخيتي" كانت برفقة ابنها، وعثر عليه عند مقر الجوازات وابنها "محمد جميل الزخامي" خمس سنوات.

يشار إلى أن الجسر الذي أعلن عنه، قبل أكثر من عام، عقب غرق أسرة بيت الشرماني الشهيرة، أمام بوابة الجامعة، لم ينفذ منه شيء، رغم إعلان السلطات المحلية الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي عن رصد ميزانية لتنفيذ الجسر، الذي لم يعرف مصيره أو مصير الأموال التي أعلن عنها