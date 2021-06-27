مسام يعلن نزع 6427 لغماً حوثياً وذخائر غير منفجرة منذ مطلع يونيو الجاري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 يونيو 2021

الخليج 365 ـ عدن

واصلت الفرق الهندسية للمشروع السعودي "مسام" لتطهير الأراضي التي دنستها المليشيات الحوثية بالألغام والعبوات الناسفة، وتمكنت من نزع كميات جديدة منها خلال الأيام الماضية، وفق بيان نشره مكتب "مسام" الإعلامي، اليوم الأحد 27 يونيو/حزيران 2021م.



وذكرت غرفة عمليات مشروع مسام في البيان، أن فرق المشروع نزعت منذ بداية الشهر ولغاية 25 منه 6427 لغماً حوثياً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة.

وأضافت عمليات مسام، أن الفرق الميدانية التابعة للمشروع نزعت خلال الأسبوع الرابع من هذا الشهر 1501 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة.

وبينت غرفة العمليات، أن الفرق الميدانية للمشروع نزعت الأسبوع الماضي 835 ذخيرة غير منفجرة، بالإضافة إلى نزع 655 لغماً مضاداً للدبابات و9 ألغام مضادة للأفراد.

ووفقاً للبيان، فأن فرق المشروع تمكنت خلال الأسبوع الماضي من تطهير 253837 متراً مربعاً من الأراضي اليمنية، ليصل بذلك مجموع ما تم تطهيره منذ بداية الشهر ولغاية الآن 1.091.964 مترا مربعا من الأراضي اليمنية.

وتمكنت فرق مسام منذ نهاية يونيو 2018 ولغاية 25 يونيو الجاري من تطهير 23.834.486 متراً مربعاً من الأراضي في اليمن كانت مفخخة بالألغام والذخائر غير المنفجرة.

وهكذا يكون إجمالي ما نزعته فرق المشروع منذ انطلاقة وحتى الآن قد وصل إلى 257976 لغماً حوثياً وذخائر غير منفجرة وعبوات ناسفة