شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مليشيا الحوثي تقصف منازل المواطنين في الدريهمي بالحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 يونيو 2021

الخليج 365 ـ الحديدة

قصفت مليشيات الحوثي، الأحد 27 يونيو/حزيران 2021، القرى السكنية في مديرية الدريهمي، جنوب الحديدة.



وقالت مصادر محلية في الدريهمي، إن القرى السكنية ومزارع المواطنين الواقعة شمال وغرب المديرية تعرضت لاستهداف بالأسلحة المتوسطة مختلفة العيارات من مسلحي الحوثي.

وكان استهداف المليشيات الإرهابية بصورة عشوائية، كما رافقه عمليات قنص، ما أدى إلى بث الخوف والرعب في نفوس الأهالي وتعطيل أعمالهم، وفقاً لذات المصادر