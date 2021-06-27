تحالف رصد: 1635 مختطفاً تعرضوا لشتى أنواع التعذيب بسجون المليشيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 يونيو 2021

الخليج 365 ـ متابعات

أفاد التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، بأنه وثق تعرض 1635 مختطفاً لشتى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي والمعاملة القاسية داخل سجون مليشيا الحوثي خلال الستة الأعوام السابقة، موزعين على 17 محافظة يمنية.



ووفقا للإحصائيات التي نشرها تحالف رصد، فإن عدد 1427 مختطفاً تعرضوا للتعذيب النفسي والجسدي بينهم 101 طفل و24 امرأة و(63) مسنا، بينما تعرض (208) مختطفين لأشد واقسى أنواع ‎التعذيب المفضي إلى الموت بينهم (8 أطفال و(9) نساء و(15) مسنا.

وأضاف أن التعذيب للمختطفين أسفر عن إصابة بعضهم بشلل كلي ونصفي والبعض الآخر بأمراض مزمنة وفقدان للذاكرة وإعاقات بصرية وسمعية، وأن البعض منهم فارق الحياة داخل الزنازين تحت سياط ‎التعذيب والبعض الآخر توفي نتيجة الإهمال وتدهور حالتهم الصحية في ظل الحرمان المستمر من تلقي العلاج، بالإضافة إلى عدد ممن تعرضوا للتصفية الجسدية داخل سجون ‎الحوثيين أو دفعتهم قسوة وبشاعة التعذيب إلى الانتحار