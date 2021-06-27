المليشيا تتكبد خسائر كبيرة في جبهات مأرب خلال الساعات الماضية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 يونيو 2021

الخليج 365 ـ مأرب

تكبدت مليشيا الحوثي الإرهابية، اليوم الأحد 27 يونيو/ حزيران 2021م، خسائر فادحة بشرياً وعسكرياً، بضربات برية وجوية بنيران القوات الحكومية والمقاومة مسنودة بشكل مباشر من مقاتلات التحالف العربي، في عدد من جبهات مأرب (شمال شرقي اليمن).



المركز الإعلامي للقوات الحكومية، نقل عن مصدر عسكري تأكيده أن معارك هي الأعنف خاضتها القوات الحكومية والمقاومة الشعبية، فجر اليوم الأحد، ضد مجاميع حوثية شنت هجوماً واسعاً على مواقعها في جبهات صرواح والمشجح، تزامناً مع تعزيزات بشرية وعسكرية كبيرة دفعت بها الأخيرة لتعزيز صفوف مهاجميها.

وأكد المصدر أن المواجهات استمرت بشراسة لقرابة 9 ساعات متتالية، امتدت بين جبهات المشجح، الكسارة، وصرواح، غربي المحافظة، واستخدمت فيها مختلف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة.

وتجرعت المليشيا الحوثية مرارة الهزيمة ومُنيت بخسارة كبيرة تضمنت عشرات القتلى والجرحى بينهم قيادات ميدانية بارزة، وتدمير آليات وعتاد عسكري تابع لها.

وأوضح المصدر، أن وحدة مدفعية الحكومية دكت مواقع متفرقة وتجمعات للمليشيا الحوثية ودمَّرت 3 آليات قتالية تابعة لها في جبهة المشجح.

بالتزامن نفذت مقاتلات التحالف العربي عدة ضربات جوية مركزة استهدفت تعزيزات بشرية للمليشيا دفعت بها نحو جبهة صرواح.

وأسفرت الضربات عن دمير 5 آليات وأطقم قتالية ومصرع من عليها.

إلى ذلك أسقطت الدفاعات الجوية للقوات الحكومية طائرتين مسيرتين للحوثيين في ذات الجبهات.

ودفعت المليشيا بكامل ثقلها نحو جبهات مأرب بعد أن فشلت في التقدم خلال الأسابيع الأخيرة، في عملية تصعيد جديدة تزامنت مع رفضها مبادرة سلام أممية صاحبتها مساع عربية وإقليمية ترمي إلى وقف شامل لإطلاق النار، تمهيداً لتسوية سياسية شاملة تضم جميع الأطراف