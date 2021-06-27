شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وكيل مأرب يدشن مشروع كفالة 43 يتيماً ويتيمة بالمحافظة بدعم كويتي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دشن وكيل محافظة مأرب عبدالله الباكري، اليوم، مشروع كفالة 43 يتيماً ويتيمة في المحافظة بتمويل من جمعية إحياء التراث الإسلامي الكويتية.



وأوضح الوكيل الباكري، أهمية تنفيذ مثل هذه المشاريع الإنسانية والاجتماعية الهادفة لإحياء قيم ومبادئ التراحم والتكافل بين أبناء المجتمع في ظل الأوضاع الاستثنائية والصعبة التي تعيشها اليمن نتيجة استمرار الحرب التي تشنها المليشيات الحوثية الانقلابية على اليمنيين منذ أكثر من 6 سنوات مخلفة مئات الأسر التي فقدت معيلها في هذه الحرب العدوانية..مثمناً الدعم السخي والمتواصل الذي يقدمه الأشقاء في دولة الكويت لإخوانهم اليمنيين في مختلف مجالات التنمية والمشاريع والبرامج الإنسانية.