وزير التعليم العالي يؤكد دعم الحكومة لمشاريع تأهيل الشباب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتدريب الفني والمهني الدكتور خالد الوصابي، حرص الحكومة على دعم المشاريع التعليمية الشبابية وتأهيل الكفاءات بما يخدم واقع العمل والتنمية.



واشار الوزير الوصابي خلال حفل تكريم( ٢٠٠ )خريجا من برنامج "علمني مهنة"لمؤسسة معكم التنموية بمحافظة تعز ، اهتمام الحكومة لمثل هذه البرامج التي تسهم في دعم الكفاءات الشبابية ومساندتها لإطلاق مشاريعها الخاصة.

كما عبر وزير التعليم العالي عن إدانة الوزارة للاعتداء الذي تعرض له نائب رئيس جامعة تعز..مطالبا السلطة المحلية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، بما يضمن محاسبة المعتدين وحماية الحرم الجامعي وأهمية استئناف العملية التعليمية خدمة لابنائنا الطلاب .