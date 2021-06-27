تنظيم لقاء تعريفي حول برنامج القسائم الصحية في عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

نظم مكتب وزارة الصحة العامة والسكان في العاصمة المؤقتة عدن وبدعم من مؤسسة يمان للتنمية الصحية، اليوم، لقاءاً تعريفياً حول برنامج القسائم الصحية في عدن، الذي يشمل أكثر من 21 ألف قسيمة للنساء المستهدفات بالبرنامج بمديريات صيرة والشيخ عثمان ودارسعد.



وتطرق اللقاء بمشاركة 15 مشاركا يمثلون مدراء مكاتب الصحة ومدراء الصحة الانجابية ومقدمي الخدمة في مديريات صيرة والشيخ عثمان ودار سعد ومستشفى الصداقة ومركز الشعب للتوليد، إلى مراحل برنامج القسائم الصحية وتغطية النفقات فيه لزيارات الحوامل ونفقات الأدوية والفحوصات وتعزيز الزيارات الميدانية، وجملة من الخدمات المقرر تقديمها.

وأكد مدير عام مكتب وزارة الصحة والسكان في عدن الدكتور علي عبدالله صالح، ومدير مؤسسة يمان للتنمية الصحية الدكتور محمد الحامد، أهمية البرنامج في السعي لتحسين جودة الخدمات المقدمة والارتقاء بها .. مشيرين إلى ضرورة توسيع نطاق عمل البرنامج في الفترات اللاحقة.