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محافظ المهرة يناقش أوضاع قشن ويؤكد أهمية الحفاظ على البيئة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

اطلع محافظ المهرة محمد علي ياسر، اليوم، على احتياجات مديرية قشن والمشاريع الخدمية المنفذة.

 

واستمع المحافظ خلال اجتماع بمدير المديرية فيصل الجدحي، الى شرح عن سير العمل في عدد من المشاريع الخدمية والتنموية.

 

الى ذلك وجه المحافظ، بإحالة مشروع إدخال تقنيات التعليم الالكتروني للمؤسسات التعليمية بالمحافظة إلى اللجنة الاستشارية لإقراره ضمن الخطة العامة.

 

وأشار المحافظ خلال لقائه بنائب عميد كلية العلوم التطبيقية بالمحافظة الدكتور سعيد القميري، إلى ضرورة مواكبة التطورات من خلال إدخال المنظومة التقنية في كافة مؤسسات الدولة.

 

الى ذلك أكد المحافظ أهمية الحفاظ على البيئة من أي التهديدات التي تضر بها، واشار المحافظ خلال اجتماعه بمدير فرع الهيئة العامة لحماية البيئة سالم رعفيت، الى دعم السلطة المحلية لكافة نشاطات وفعاليات المكتب.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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