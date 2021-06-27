تدشين برنامج تطوير منظومة الجودة في الجامعات اليمنية في حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

دشن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني الدكتور خالد الوصابي، اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئي، ورشة عمل برنامج تطوير منظومة الجودة في الجامعات اليمنية وفق الممارسات الاكاديمية التي ينظمها مركز التطوير الأكاديمي وضمان الجودة بجامعة حضرموت.

وأشار الوصابي، إلى أهمية البرنامج الذي يعد أحد الركائز المهمة لتطوير العملية التعليمية والأكاديمية في الجامعات..مشيداً بدور جامعة حضرموت في تنفيذ هذا البرنامج الذي سيسهم في تطوير منظومة الجودة العالمية بالجامعات اليمنية.

من جانبه أكد نائب رئيس جامعة حضرموت للشئون الأكاديمية الدكتور عبدالله بابعير، أن جودة المنظومة التعليمية أصبحت ضرورة من الضرورات التي تحرص الجامعات على تحقيقها واتخاذها طريقاً للوصول إلى الاعتماد الأكاديمي لبرامجها ومكوناتها الأكاديمية محلياً وإقليمياً ودولياً .

ويتضمن البرنامج جلستين لمناقشة مكونات البرنامج، وآلية عمل الورش، ومهارات تصميم وتطوير البرامج الأكاديمية، والذي سيستمر حتى الـ ٥ من يوليو .