شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مارم يطلع على آلية امتحانات الثانوية بالمدارس اليمنية بمصر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

اطلع سفير بلادنا لدى جمهورية مصر العربية الدكتور محمد مارم، اليوم، على آلية عمل اللجنة الوزارية المكلفة من وزارة التربية والتعليم للاشراف على امتحانات الثانوية العامة في المدارس اليمنية بالقاهرة للعام الدراسي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١م .



وشدد السفير مارم خلال لقاءه أعضاء اللجنة، على ضرورة توفير بيئة مناسبة لاجراء الامتحانات، وبما يمكن طلابنا من تادية الامتحانات في افضل الظروف، والالتزام بكافة المعايير الوطنية المتبعة في اجراء الامتحانات..منوهاً بضرورة اتخاذ التدابير الاحترازية المقرة من بلد الاعتماد في مواجهة فايروس كورونا المستجد.

واكد السفير مارم، ان السفارة ستقدم كافة التسهيلات المطلوبة لقيام اللجنة باداء عملها على الوجه الاكمل .