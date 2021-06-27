وزارة الصحة تحتفي بيوم الطبيب اليمني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

احتفت وزارة الصحة العامة والسكان، في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، بيوم الطبيب اليمني الذي يصادف الـ ٢٥ من يونيو من كل عام.



وجرى خلال الحفل الذي نظمته إدارة الخدمات الطبية بقطاع الطب العلاجي بالوزارة، تكريم أطباء من عدد من محافظات الجمهورية، وقراءة الفاتحة على أرواح من قضوا من الكوادر الصحية خلال أداء مهام عملهم.

وأكد نائب وزير الصحة الدكتور عبدالله دحان، أهمية الاحتفاء بهذه المناسبة كتقليد سنوي يتخلله تكريم شريحة مهمة في المجتمع قدمت تضحيات جليلة هي محل فخر واعتزاز كان آخرها ما قدمه الجيش الأبيض من تضحيات أثناء التصدي لجائحة كورونا .. مشيرا إلى أهمية رمزية الاحتفال الذي يجسد التفاف الجميع حول هدف واحد هو صحة الإنسان .. داعيا الجميع إلى مضاعفة الجهود وأداء المسؤوليات والواجبات الملقاة على عاتقهم على أكمل وجه.

من جانبه استعرض مدير عام الخدمات الطبية بوزارة الصحة الدكتور عبدالرقيب محرز، جهود وأدوار الأطباء خلال الجائحات والمحن التي مرت فيها البلاد .. منوها بقدرات الطبيب اليمني في مختلف التخصصات.

حضر الفعالية مدير الجودة ومكافحة العدوى بوزارة الصحة الدكتور أمين سلمان، ومدير عام صحة الموانئ والمحاجر الصحية بوزارة الصحة الدكتور جمال الماس، ومن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الهدار.