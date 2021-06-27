المليشيات تحتجز أكثر من 1176 شاحنة بضائع في محافظة ذمار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 يونيو 2021

الخليج 365 ـ خاص

نهبت مليشيات الحوثي، أكثر من 450 ألف لتر من الوقود من المشتقات النفطية المنقولة براً من الموانئ المحررة إلى مناطق سيطرة المليشيات.



وأكدت مصادر خاصة، أن المليشيات احتجزت قاطرات نقل المشتقات النفطية في جمركها المستحدث في مدينة ذمار وصادرت جميع ما تحمله والذي يعود ملكيته لصالح تجار استوردوا الوقود عبر ميناء عدن.

وأوضحت المصادر أن عمليات القرصنة والنهب تستهدف حركة التجارة القادمة من عدن والمحافظات المحررة، حيث لا تزال المليشيات تحتجز منذ مايو الماضي أكثر من 1176 شاحنة تجارية تحمل بضائع متنوعة من تجار يعملون في مناطقها ولديهم فروع في عدن.

وكانت الميليشيا قد توعدت بفرض غرامات باهظة على التجار الذين تصفهم بالمتهربين من دفع رسوم الجمرك في ذمار رغم دفعهم للرسوم في موانئ المحافظات المحررة