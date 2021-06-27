شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر توقيع مذكرة تفاهم لدعم مستشفى المخا والمستشفى السويدي بتعز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وقع وكيل وزارة الصحة العامة والسكان المساعد لقطاع التخطيط الدكتور جلال باعوضة، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، مع ممثل منظمة ميد جلوبال الامريكية الدكتور محمد عباس، مذكرة تفاهم لدعم مستشفى المخا والمستشفى السويدي بمحافظة تعز، بعدد من التجهيزات الضرورية والمنقذة للحياة في حالة الطوارئ.



كما ناقش الوكيل باعوضة مع ممثل منظمة ميد جلوبال الامريكية، امكانية توسيع تدخلات المنظمة في القطاع الصحي في عدد من المحافظات.