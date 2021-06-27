شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 30 كادراً من الهيئة العامة للمياه يشاركون في دورة مراقبة جودة المياه في حالة لطوارئ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

شارك 30 كادراً من فروع الهيئة العامة للمياه، اليوم، في الدورة التدريبية المنعقدة في العاصمة المؤقتة عدن، حول الرقابة وجودة المياه ورصدها في حالة الطوارئ، والتي نظمتها منظمة الصحة العالمية بالشراكة مع الموارد المائية ووحدة طوارئ المياة والاصحاح البيئ بتمويل من مركز الملك سلمان للاغاثه والاعمال الإنسانية.



وهدفت الدورة، الى اكساب المشاركين من مدراء فروع الهيئة العامة للمياه ومياه الريف ومنسقي الاصحاح البيئي بمحافظات عدن ولحج وتعز والضالع، عدد من المهارات حول مراقبة مياه الشرب ورصدها والوضع العالمي لها ومعايير جودة المياه، وزيادة فهم قضايا المياه في حالة الكوارث ودور العاملين في مجال الصحة البيئية في معالجة قضايا المياه، ووتحديد الرسائل للجمهور وشركاء الاستجابة.

وحث مدير عام وحدة طوارئ المياة والاصحاح البيئ المهندس حسام غيثان ومسؤولة المياه والاصحاح البيئ بممثلية منظمة الصحة العالمية لدي اليمن الدكتورة نوشين عثمان، ومنسق المياه والاصحاح البيئ بمكتب منظمة الصحة العالمية بعدن عبدالله الصاعد، المشاركين على استلهام مفردات الدورة والعمل بمقتضياتها للاسهام في الوصول إلى جودة في المياه والاصحاح البيئ.