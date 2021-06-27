بدء دورة تدريبية لدليل إجراءات التعامل مع حالات العنف بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

بدأت اليوم، بعدن، دورة تدريب المدربين على دليل اجراءات مقدمي الخدمات الصحية للتعامل مع حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي، والتي ينظمها قطاع السكان بوزارة الصحة العامة والسكان بالتعاون مع منظمة ديم للتنمية وتمويل صندوق الأمم المتحده للسكان.



وتتناول الدورة التي يشارك فيها 30 طبيبة وقابلة من 13 محافظة، مهارات التدريب والتوقعات ومدونة قواعد السلوك وكيفية صياغة أهداف التعلم ومفاهيم النوع الاجتماعي، والدليل الوطني للإدارة السريري.

و أكدت الوكيل المساعد لوزارة الصحة لقطاع السكان الدكتورة إشراق السباعي، أهمية الدورة في تطوير قدرات المشاركات بالمهارات المؤهلة للتعامل مع قضايا العنف المتعدد وتشكيل نواة للعمل لمساعدة المعنفات والقدرة على تحديد المشكلات وتقديم خدمات بجودة عالية وخصوصية شاملة.