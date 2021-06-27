شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الخارجية يبدأ زيارة رسمية الى جمهورية المانيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بدأ وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور احمد عوض بن مبارك، اليوم، زيارة رسمية الى جمهورية المانيا الاتحادية تستمر ثلاثة ايام، يلتقي خلالها نظيره الالماني هايكو ماس، و مسؤولين في البرلمان الالماني وأخرين من السياسيين والمهتمين بالشأن اليمني بالاضافة لقيادة الجالية ومجلس السفراء العرب.



وتهدف الزيارة، الى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وبحث اخر المستجدات المتصلة بجهود السلام في اليمن والوضع الإنساني في ظل تعنت ورفض الميلشيات الحوثية لكافة مبادرات السلام وتصعيد استهدافها للمدنيين في مأرب وبقية المحافظات اليمنية.