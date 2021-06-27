الرئيس هادي يرأس اجتماعا ضم نائبه ورئيس الوزراء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

عقد الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليوم اجتماعًا ضم نائبه الفريق الركن علي محسن صالح ورئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك للوقوف على مجمل الاوضاع والتطورات على الساحة الوطنية.



وفِي اللقاء استمع الرئيس من الجميع الى ايجازا شمل جوانب ومجالات واحتياجات المجتمع وتطورات الاحداث على المستوى الميداني وجوانب التنمية والخدمات والاحتياجات العامة المرتبطة بواقع المواطن المعيشي والخدمي.. مؤكدا على أهمية التواصل والوقوف على مجمل التطورات على الساحة اليمنية بأوجهها وأشكالها المختلفة.

وتطرق فخامة الرئيس لمجمل التطورات والتداعيات التي تشهدها اليمن والمعاناة والصعوبات التي تواجه الشعب في ضل الاوضاع الراهنة والتحديات الماثلة مع استمرار حرب وتصعيد مليشيات الحوثي الانقلابية على اليمنيين خدمة لأجندة ايران ولفرض تجربتها الدخيلة التي لا يمكن قبولها مهما كلف شعبنا من تضحيات.

وشدد على اهمية تكثيف الجهود وتعزيز التدابير الملحة لتحسين الاوضاع المعيشية والخدمية وتخفيف معاناة المواطن بصورة عامة بالتكامل والتعاون مع مختلف المؤسسات والاجهزة ذات العلاقة.. مثمنا في هذا الصدد جهود ودعم الاشقاء في المملكة العربية السعودية الراعية لمسارات البناء والسلام في كل المراحل والظروف.

كما تناول الاجتماع جملة من القضايا والموضوعات وأتخذ بشأنها ما يلزم.

حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور احمد عوض بن مبارك.