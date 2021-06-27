بدء دورة تدريبية بعدن خاصة بالبروتوكول العلاجي لكورونا المصحوب بحالات سوء التغذية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

بدأت بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم، الدورة التدريبية الخاصة بالبروتوكول العلاجي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المصحوبة بحالات سوء التغذية ،والممولة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وتنفيذ منظمة الصحة العالمية.



وتهدف الدورة التي تستمر اسبوعين، الى اكساب 40 متدرباً من مختلف القطاع الصحي بعدن، معارف ومفاهيم متعلقة بالقواعد الاساسية المترتبة في استخدام البروتوكول العلاجي للكوفيد-19 المصحوب بحالة سوء التغذية وكيفية الوقاية منه.

وفي الافتتاح، اكدا وكيلا وزارة الصحة العامة والسكان لقطاع الرعاية الصحية الاولية الدكتور علي الوليد، وقطاع الطب العلاجي الدكتور شوقي الشرجبي، حرص الوزارة على تعزيز الاجراءات الاحترازية والوقائية لكافة العاملين بالمرافق الصحية ومراكز العزل والمستشفيات والتاكد من إيصال اللقاحات والمساعدات الطبية والانسانية المقدمة من الجهات المانحة لعموم محافظات الجمهورية ومنها الواقعة تحت سيطرة المليشيات الحوثية.

واوضح مدير مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بعدن صالح الذيباني، ان الدورة تأتي في اطار جهود المركز لمكافحة فيروس كورونا بالمحافظات اليمنية، ورفع قدرات الكوادر الطبية في الخط الامامي لمواجهة هذا الفيروس..مبيناً بان المركز مستمر في دعم مختلف المشاريع في عموم المحافظات اليمنية .

بدوره حث ممثل منظمة الصحة العالمية باليمن الدكتور ادهم رشاد ،أهمية تأهيل وتدريب الكوادر الطبية في المرافق والمراكز الصحية على هذه البروتوكولات وحرص المنظمة على استمرار تنفيذ البرامج الداعمة للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.