وزير الداخلية يعود الى سيئون بعد زيارة رسمية إلى مصر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

عاد وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان والوفد المرافق له، اليوم، إلى مطار سيئون الدولي بمحافظة حضرموت بعد زيارة عمل رسمية إلى جمهورية مصر العربية.



وكان في استقباله والوفد المرافق لدى وصوله مطار سيئون الدولي، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة اللواء محمد الأمير وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية.

وبحث وزير الداخلية خلال زيارته لجمهورية مصر العربية مع نظيره المصري اللواء محمود توفيق، عدد من الموضوعات الأمنية ذات الاهتمـام المشتـرك لتعزير أوجه التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات مكافحة الجريمة والإرهاب والمخدرات.

كما اطلع وزير الداخلية خلال زيارته إلى مصر، على تجربة الكليات والمعاهد الأمنية وأساليب التدريب والمناهج التي تعتمد على أحدث النظم في المجال الأمنى.

كما بحث وزير الداخلية مع رئيس أكاديمية الشرطة المصرية، إمكانية التوأمة بين الأكاديمة وكلية الشرطة بحضرموت للأستفادة من التجارب والخبرات في المجال الأمني والشرطوي.