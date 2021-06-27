شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تدشين توزيع مستلزمات صحية للنازحين والمجتمع المضيف بمديرية العبر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دشن مدير عام مديرية العبر سالم الصيعري، اليوم، ألفين و430 حقيبة صحية للنازحين والمجتمع المضيف في مديرية العبر بحضرموت ضمن مشروع الاستجابة الطارئة للنازحين الذي تنفذه ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية بتمويل من منظمة اليونيسف.



وثمن المدير العام لمديرية العبر، تدخلات منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية لخدمة النازحين والاهتمام بهم في شتى المجالات..موضحاً أن الحقيبة تحتوي على مواد صحية وتعقيم وأواني منزلية لتخزين المياه..مؤكداً استعداد السلطة المحلية بالمديرية تقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات للمنظمات الدولية المانحة والمحلية للعمل على تخفيف معاناة النازحين الساكنين بالخيام وسط الصحراء المترامية الأطراف.