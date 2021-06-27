وزارة الصحة تنظم لقاء سنوي لمناقشة خطتها للعام الجاري 2021

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

نظم قطاع التخطيط بوزارة الصحة العامة والسكان بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، لقاء سنوي لمناقشة خطة وزارة الصحة للعام الجاري 2021م.



ويناقش اللقاء على مدى ثلاثة ايام بمشاركة 70 كادراً من الكوادر الصحية في المحافظات، توجهات الوزارة والشركاء حيال الخطة واستعراض الخطة وموجباتها ومانفذ منها خلال النصف الأول من العام الجاري، وتوجهات المنظمات الشريكة في التنمية الصحية وكيفية الوصول إلى اتفاق مع المنظمات الداعمة حول الاحتياجات التي ستمولها للعام الجاري.

ودعا نائب وزير الصحة العامة والسكان الدكتور عبدالله دحان، المشاركين إلى تبني مخرجات تكون على مستوى الطموحات ومترجمة للخطط الحكومية والوزارة في العمل لجعل العام 2021م عام التعافي للقطاع الصحي..مشدداً على ضرورة ان يعمل الجميع على تلبية طموحات تنموية والانطلاق نحو الغايات المستقبلية..مثمناً جهود الشركاء الداعمين للقطاع الصحي.

من جانبه، اكد وكيل وزارة الصحة لقطاع التخطيط الدكتور أحمد الكمال، وممثل منظمة الصحة العالمية لدى اليمن الدكتور أدهم رشاد، و مدير مكتب اليونيسيف بعدن تشارلز انزوكي، على أهمية التخطيط في مختلف مناشط وزارة الصحة..داعيين الى تحديد المشكلات وربط أهداف وزارة الصحة الاستراتيجية بخطط منظمة الصحة العالمية وتبني خطة خمسية طموحة تعمل على النهوض بالقطاع الصحي للأفضل.