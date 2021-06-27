عشرات القتلى والجرحى في صفوف مليشيا الحوثي بنيران أبطال الجيش الوطني غرب مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

سقط عشرات القتلى والجرحى في صفوف مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، اليوم الأحد، بنيران أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وبغارات لطيران تحالف دعم الشرعية في جبهات القتال غرب محافظة مأرب.



وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة" إن معارك عنيفة شهدتها جبهات الكسارة والمشجح وصرواخ استمرت نحو 9 ساعات وانتهت بسقوط العشرات من عناصر مليشيا الحوثي بين قتيل وجريح وأسير"..مؤكداً أن الكثير من جثث المليشيا ما تزال متناثرة على امتداد مسرح العمليات القتالية بعد أن خلفتها قيادات المليشيا ولاذت بالفرار.

وأضاف المصدر" أن أبطال الجيش الوطني استعادوا عدداً من الأسلحة المتوسطة والخفيفة وكميات من الذخائر المتنوعة كانت بحوزة المليشيا".

واستهدفت مقاتلات التحالف تجمعات وتحركات العدو على امتداد الجبهات وألحقت بالمليشيا خسائر بشرية ومادية كبيرة من ضمنها تدمير 7 آليات مدرعة وأطقم ومصرع من كانوا على متنها.