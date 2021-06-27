حقوقي يكشف عن جرائم مليشيا الحوثي بالمحافظات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 يونيو 2021

الشحات غريب

قال الحقوقي سعيد على العيسائي إن الأمم المتحدة سجلت ميليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية ووقف التحالف لمواجهة ميلشيات الحوثي المدعومة إيرانيا.



وأضاف العيسائي في تصريحات خاصة بأن ميليشيا الحوثي ارتكب جرائم إبادة جماعية راح ضحيتها الآلاف من الضحايا المدنين من الأطفال والنساء والشيوخ وتوجيه الصواريخ البلاستيكية على المنازل والتجمعات السكانية وشكلت هذه الحرب مخاطر كبيرة ضد الإنسانية وحقوق الانسان.

وتابع حديث قائلاً: لقد تشردت الأسر من مناطق الحرب ونقلو إلى مواقع أخرى نازحين ومشردين من منازلهم وسجلت عليهم جرائم حرب وفيها توثيق وحصر لكل تلك الجرائم سلمت للجهات المهتمه والمعنية بحقوق الانسان.

وأشار بأنه على الرغم من القرارت الدولية وتكليف مندوب دولي يختص باليمن لمراقبة وقف الحرب إلى أن هناك انتهاكات مستمره من قبل الحوثي ولم يلتزم بتنفيذ القرارات الدولية.

وأدان اليمن ارتهان مليشيات الحوثي للمشروع الإيراني بالمنطقة ورفض كل أصوات السلام، وعبر عن شكره للتحالف لتصديه له.

وقال وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أحمد عوض بن مبارك، إن الشعب اليمني بات يعي تماماً مخاطر جماعة الحوثي المارقة، التي ترفض السلام في تخادم واضح مع المشروع الإيراني بالمنطقة".

واستعرض بن مبارك، خلال لقاء سابق بالسفير المصري لدى اليمن أحمد فاروق، مستجدات عملية السلام في ظل استمرار العدوان الذي تشنه مليشيا الحوثي على محافظة مأرب وما نتج عن ذلك من تفاقم للأوضاع الإنسانية، واستمرار لإراقة الدم اليمني.

وحذر الوزير من الوضع الحالي لخزان صافر النفطي، واستمرار مليشيا الحوثي في مساومتها للمجتمع الدولي، مشددا على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات أكثر حزماً وتحديد آلية لمعالجة هذه القضية، لما لها من مخاطر بيئية و تداعيات كارثية على اليمن والمنطقة والملاحة الدولية.

يذكر أن مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا استهدفت الأحياء السكنية ومخيمات النزوح والمدنيين والنازحين بمأرب (شرق) بأكثر من 67 صاروخا باليستيا وطائرة بدون طيار خلال أقل من 6 أشهر، بحسب ما أوردته الحكومة على لسان وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني.