بن حبريش يعزي في وفاة السفير سالم عبدالصمد باوزير

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 يونيو 2021

الخليج 365 - المكـلا

تقدم الشيخ عمرو بن حبريش العليي وكيل أول محافظة حضرموت رئيس حلف حضرموت ، رئيس مؤتمر حضرموت الجامع ، بالعزاء والمواساة ، في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى السفير سالم عبدالصمد باوزير الذي وافاه الأجل، وورى جثمانه الطاهر بعد الصلاة عليه عقب صلاة المغرب اليوم السبت في مقبرة الرجيدة بمديرية الديس الشرقية، بعد حياة حافلة بالعطاء والإنجاز والمواقف الوطنية.



وأجرى الشيخ بن حبريش اتصالًا هاتفيًا باقرباء الفقيد في مدينة الديس الشرقية نقل خلاله تعازيه ومواساته بهذا المصاب الجلل مشيرًا إلى أن رحيل هذه الشخصية الوطنية والدبلوماسية خسارة كبيرة على حضرموت والوطن عامة، فالفقيد - رحمه الله - من الكوادر الوطنية التي لها مشوار طويل في السلك الدبلوماسي منذ التحاقه مبكرًا في العمل بوزارة الخارجية بعد حصوله على الشهادة الجامعية في الآداب والعلوم السياسية من بغداد ، إذ تدرج في العديد من الوظائف والمسؤوليات في دوائر وأقسام وزارة الخارجية ومنها دائرة الإعلام، كما عمل نائبًا لسفير بلادنا لدى كوبا، ثم الصين، وآخر منصب تولاه قائمًا بالأعمال في سفارة بلادنا لدى المملكة العربية السعودية، وكان خلال عمله ونشاطه الدبلوماسي متميزًا، أمينًا في أداء مهامه، مدافعًا عن وطنه، متعاونًا مع الجميع وحريصًا على مساعدة الناس والسعي في الأعمال الإنسانية والاجتماعية والخيرية..

وأعرب الشيخ بن حبريش عن تعازيه وإخوانه في رئاستي حلف حضرموت ومؤتمر حضرموت الجامع إلى أسرة الفقيد وأقاربه وذويه ومحبيه، والتعزية موصولة إلى شقيقه المنصب حسن عبدالصمد باوزير، والأستاذ ماهر عبدالرحيم باوزير المدير العام لمديرية الديس الشرقية وكافة آل باوزير في الداخل والمهجر، سائلًا المولى العلي القدير أن يتقبل الفقيد بواسع رحمته، وأن يشمله بعظيم مغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، إنّا لله وإنّا إليه راجعون.