تدشين أعمال المؤتمر العام الخامس لنقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بجامعة حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 يونيو 2021

الخليج 365 - المكـلا

دشنت بقاعة الأديب علي أحمد باكثير برئاسة جامعة حضرموت أعمال المؤتمر العام الخامس لنقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بالجامعة لانتخاب هيئة إدارية جديدة للنقابة وفي الجلسة الافتتاحية للمؤتمر أكد الدكتور / أحمد سالم باصريح وكيل محافظة حضرموت للشئون المالية والإدارية على ضرورة أن يحسن الاختيار للتشكيل الجديد لنقابة هيئة التدريس بعيدا عن الحزبية السياسية داعيا الجميع الاحتكام لصناديق الاقتراع للانتخابات مؤكدا بأن السلطة المحلية بالمحافظة ستكون داعمة للنقابة لتذليل الصعوبات التي تواجه عمل النقابة خلال المدة القادمة للوصول لاهداف هذا المؤتمر المنعقد تحت شعار ‘‘معا لاستعادة الدور النقابي في الجامعة وتطويرها ‘‘ راجيا أن تكلل أعمال المؤتمر الخامس بالنجاح .



من جانبه قال الأستاذ الدكتور / عبدالله صالح بابعير نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية اننا اليوم نجتمع لتدشين أعمال المؤتمر العام الخامس لنقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم الذي طال انتظاره مقدما التهاني والتبريكات لأعضاء هيئة التدريس لإقامته الذي سيسهم في إعادة الدور النقابي لمسارها الصحيح مؤكدا أن رئاسة الجامعة ستكون إلى جانب المكونات الجامعية الثلاثة من منتسبي جامعة حضرموت أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم والموظفين والطلاب لما من شأنه خدمة الجامعة والمجتمع راجيا بأن يخرج المؤتكر بتوصيات وقرارات ونتائج تخدم المصلحة العامة للجامعة وتطويرها شاكرا لجنة تسيير أعمال النقابة لجهودهم المبذولة مع جهات الاختصاص لتنظيم وإقامة هذا المؤتمر الخامس.

من جهتها أشارت الأستاذة / أوسان محمد باحسين المدير العام لمكتب وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بساحل حضرموت إلى أن مكتب الشئون الاجتماعية قام بدور كبير من خلال متابعة اللجنة لاستكمال كافة الاجراءات القانونية للوصول لانعقاد المؤتمر الخامس واليوم ندشن اللمسة الأخيرة لانتخاب هيئة إدارية جديدة لنقابة أعضاء هيئة التدريس بجامعة حضرموت من أجل تفعيل الدور النقابي بالجامعة مؤكدا أن هذا المؤتمر يعد شرعي نظرا لاستكمال النصاب القانوني للحاضرين.

وبدوره أشار الدكتور / حسن صالح الغلام العمودي رئيس اللجنة إلى أن هذه اللجنة تشكلت من أجل تفعيل العمل النقابي باعتباره ركيزة اساسية لتحقيق المطالب العادلة لأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم وكذلك الاسهام في تطوير الجامعة شاكرا رئاسة الجامعة والسلطة المحلية بالمحافظة ومكتب الشئون الاجتماعية. والعمل لجهودهم في تسهيل الاجراءات لإقامة المؤتمر وكذلك المندوبين بالكليات لدورهم في انجاز التقارير ورفعها في وقتها المحدد وقال نرجو من الجميع المشاركة في اعمال المؤتمر بالطرق القانونية لتكلل أعماله بالنجاح.

بعد ذلك بدأت عملية استعراض التقارير العامة للجنة السابقة على الحاضرين للتصديق عليها وكذلك عملية الترشيح للانتخابات للتشكيل الجديد للنقابة القادمة.

حضر الجلسة الافتتاحية للمؤتمر كل من : الاستاذ الدكتور / سالم مبارك العوبثاني نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب والأستاذ الدكتور / هادي سالم الصبان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي وعدد من عمداء الكليات واعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بجامعة حضرموت والدكتور / صادق مكنون نائب رئيس جامعة الأحقاف والدكتور / علي حسن العيدروس رئيس نقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بجامعة سيئون والأستاذ / عوض يسلم باحنحن نائب المدير العام لمكتب الشئون الاجتماعية والعمل بساحل حضرموت .