صندوق يروب الخيري بالمهرة يقيم مهرجاناً توعوياً بعنوان أبناؤنا أمانة في أعناقنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 يونيو 2021

الخليج 365 - متابعات

أقام صندوق يروب الخيري بمحافظة المهرة، اليوم، مهرجانًا جماهيريًا للتوعية من أضرار المخدرات وآثارها على المجتمع والأسرة والفرد.



وقد تخلل المهرجان، الذي حضره نائب مدير عام الأمن والشرطة بمحافظة المهرة، مدير البحث الجنائي العقيد الركن أحمد علي رعفيت، ووكيل نيابة الغيضة القاضي هاني بلحاف، وعدد من الدكاترة والوجهاء والشيوخ والأعيان والشخصيات الاجتماعية، وجمع غفير من المواطنين بالمنطقة، عدد من الفعاليات والأناشيد والقصائد واسكتش توعوي حول التحذير من أضرار المخدرات.

وفي الفعالية ألقى العقيد الركن احمد علي رعفيت، كلمة توعوية حول المخدرات وأضرارها وآثارها على الفرد والأسر والمجتمع، مشددًا على ضرورة معرفة الآباء والأمهات لأصدقاء وزملاء أبنائهم ومواعيد عودتهم للمنزل وتصرفاتهم، داعيًا إلى الاهتمام بالأبناء وتوجيههم التوجيه السليم والزج بهم إلى حلقات العلم في المساجد والمعاهد والمراكز التعليمية.

وشارك ضباط وأفراد البحث الجنائي بالمحافظة في المهرجان بعرض مجموعة من المواد المخدرة المنتشرة في المحافظة، واستعرضوا شرح مفصل عن أعراض الأشخاص المتعاطين، والأضرار التي تنتج عن استخدام هذه المواد.

وأبدى الحاضرون تفاعلاً كبيراً، معربين عن استفادتهم الكبيرة من اقامة مثل هذه الفعاليات والمهرجانات التوعوية التي تحذر من مخاطر الآفات الخبيثة.