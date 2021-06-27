إنجاز 80% من مشروع شبكة مياه مدينة قشن الذي تموله السلطة المحلية بمحافظة المهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 يونيو 2021

الخليج 365 - المهرة

بلغت نسبة الإنجاز في مشروع شبكة المياه بمدينة قشن بمحافظة المهرة 80%، والذي تموله السلطة المحلية بالمحافظة في إطار اهتمام وسعي قيادة المحافظة ممثلة بمعالي المحافظ الأستاذ محمد علي ياسر، لتحسين وتطوير قطاع المياه الحيوي.



ويشمل المشروع تنفيذ أعمال خط الإسالة من الخزانات إلى كافة أحياء مدينة قشن بإجمالي أطوال أكثر من 70 كيلو متر بأقطار تبدأ من 250 مم حتى 25 مم مع التوصيلات المنزلية.

ويجري العمل في المشروع الذي يأتي بتوجيهات المحافظ بن ياسر وخطة السلطة المحلية، بوتيرة عالية وفق الخطة المعدة للتنفيذ طبقا للمواصفات المحددة.

ويحتوي المشروع الذي تنفذه شركة المتحدون للمقاولات، على توريدات وتركيبات لمحابس وملحقات الشبكة التي تم توريدها خصيصا لمشروع مياه قشن.

وفي ذات السياق، وبحسب توجيهات من محافظ المحافظة، تم حفر وتجهيز عدد ثلاث آبار وتوريد معدات الضخ وملحقاتها ليتم إيصال المياه للمواطنين بأسرع وقت ممكن.