"قشن" تشيد بدور محافظ المهرة في صدور القرار الوزاري بشأن ترقية مستشفى المديرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 يونيو 2021

الخليج 365 - المهرة

أكد الأستاذ فيصل بن حازم الجدحي مدير عام مديرية قشن أن قرار وزارة الصحة بشأن ترفيع مستشفى قشن الريفي إلى عام كان حلماً يراود الكثير من أبناء المديرية وقد تحقق هذا الحلم بفضل الله أولاً ثم بجهود ومطالبة محافظ المهرة الأستاذ محمد علي ياسر التي جاءت تتويجاً للمطالب والمقترحات المتكررة من قبل قيادة السلطة المحلية ومكتب الصحة والسكان بالمديرية والمحافظة.



وفي تصريح خاص للمركز الإعلامي أشار المدير بن حازم أن هذا القرار سوف يساهم بشكل كبير في تطوير قطاع الصحة والخدمات الطبية بالمديرية والمحافظة بشكل عام.

وأضاف بن حازم بقوله من لايشكر الناس لايشكر الله موضحاً أن قيادة السلطة المحلية والوجهاء والشخصيات الإجتماعية وكافة أبناء مديرية قشن يقدمون كل الشكر والتقدير والعرفان للأستاذ محمد علي ياسر محافظ المحافظة رئيس المجلس المحلي ومدير عام مكتب الصحة والسكان بالمحافظة الدكتور عوض مبارك وكل من ساهم في استصدار هذا القرار