تركيب كاميرات مراقبة لمدرسة الفقيد عبدالمنعم  بنشطون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 يونيو 2021

الخليج 365 - المهرة

جرى اليوم بمدرسة الفقيد عبدالمنعم بمنطقة نشطون ، تركيب كاميرات مراقبة ضمن جهود منتدى شباب نشطون الاجتماعي بدعم من شركة "ساسكو" للخدمات النفطية.



وزُوّدت المنظومة بعشر كاميرات بهدف حماية ممتلكات المدرسة من العبث والسرقة إضافة إلى حمايه الطلاب.

وتوفر هذه الكاميرات التلفزيونية رؤية شاملة لمحيط المدرسة الخارجي وأروقتها الداخلية، كما ستسهم بشكل كبير في التقليل أو الحد من السلوكيات السلبية.

بدورها قدمت إدارة منتدى شباب نشطون

ممثلة بالأمين العام للمنتدى الأخ حسني السليمي وإدارة مدرسة عبدالمنعم ممثلة بمديرها الأستاذ سالم مسلم السليمي شكرها وتقديرها لشركة ساسكو لدعمهم ولمدير عام منشآت نشطون الأخ سالم علي السليمي على الجهود التي بذلها في انجاح هذا العمل.