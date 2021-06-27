مدير عام الغيضة يناقش مع ملاك وسائقي القلابات وضع المخلفات في أماكن مخصصة لها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 يونيو 2021

الخليج 365 - المهرة

التقى مدير عام مديرية الغيضة الأستاذ سالم عوض سعيدان، يوم أمس، بملاك وسائقي القلابات لمناقشة بعض المخالفات بشأن وضع المخلفات في الأمكان المخصصة لها والمحددة من الجهات المعنية.. بناءً على مذكرة رفعها عقال الحارات بالمديرية.



وفي الاجتماع، الذي حضره مدير شرطة السير بالمديرية الفندم حسين المراني، ومدير إدارة صحة البيئة بالمديرية الأستاذ منصور ردمان، شدد مدير عام المديرية على وضع المخلفات في الاماكن المخصصة والتي تم تحديدها خارج المديرية.. موضحاً بأنه سيتم التعميم لكافة ملاك وسائقي القلابات بالأماكن المحددة، وإن إدارة شرطة السير بالمديرية ستتخذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.

وأكد سعيدان على أهمية تفعيل التوعية المرورية ووضع العلامات الإرشادية من قبل شرطة السير، وضرورة التعامل بحزم مع المخالفين، معبراً عن شكره لعقال الحارات على اهتمامهم واستشعارهم المسؤولية تجاه مديريتهم وحرصهم على نظافة شوارعها ومنظرها الحضري.