شكرا لبحثكم عن خبر في ذكرى مقتله .. الكشف عن مصير مسدس الرئيس سالمين ومن هو الرياضي الشهير الذي يمتلكه الان .. تفاصيل وصور والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - مسدس الرئيس سالمين .. وهدية د. عزام خليفة

> كتب / مختار محمد حسن:

> قبل أيام زرت الكابتن القدير ومدربنا الكبير بنادي التلال والمنتخبات الوطنية والمدرسية والشباب والمنتخب الاول .. د. عزام خليفة في منزله.. وخلال حديثي معه لاحظت وجود (مسدس) في دولاب الميداليات الرياضية والشهادات التي تحصل عليها الدكتور عزام في مشواره الرياضي.. ووسط اندهاشي قال لي الدكتور (هذا أغلى وأثمن هدية في حياتي الرياضية).

طبعا أنا لازلت في اندهاشي فكيف لمسدس أو سلاح يكون أثمن هدية لقامة رياضية مثل الدكتور عزام..

لكن الدكتور عزام واصل حديثه لي قائلًا: في عام 1975 قررت اعتزال كرة القدم كلاعب ، وكانت هناك مباراة قوية بين الأهلي والأحرار في نهائي بطولة (نساء اليمن).. وحضر هذا النهائي رئيس الجمهورية حينها سالم ربيع علي (سالمين).. ويبدوا أنه علم باعتزالي داخل أرضية الملعب، ولم يكن لديه أي (هدية لي)، وعند نزوله إلى أرض الملعب لمصافحة اللاعبين، وكنت حينها قائد فريق الأهلي، ولاول مرة ضيف شرف المباراة وبعد مصافحة الفريق يأخد بيد قائد الفريق ويصافح الفريق المقابل وكأنه يحضر لي شيء ، مؤكداً انه غير مقتنع باعتزالي ، لكن في الوقت نفسه لن يقف أمام رغبتي وكانت هذه الكلمات لها تاثير في نفسي.. وبعد المصافحة تفاجأت به يخرج مسدسه الشخصي ويسلمه لي كهدية بمناسبة اعتزالي.. وقال للجميع (عندي هدية متواضعة ارجوا أن يقبلها عزام .. وبعدها اخرج المسدس وسلمه لي والجميع في حالت ذهول واعجاب..) وسط اندهاش كل من في الملعب.. وحتى أنا شخصيًا تفاجأت بالأمر.. وفي إحدى الصور التاريخية الموجودة في أرشيفي (يمكن تأخذ نسخها منها لموضوعك) وأنا أظهر فيها وبيدي المسدس وأنا أنظر إليه بإعجاب والرئيس يصفق لي.. وبجانبه الأستاذ الفقيد محمد عبده زيد والدكتور الفقيد محمد لكو ورئيسة اتحاد نساء اليمن.. (اعتقد بأن الصورة تعبر تعبيرًا صادقًا لإعجاب وتقدير الرئيس للفقير إلى لله)، رئيس بحجم الرئيس سالمين يصفق لي.. لحظات لا تنسى أبدًا.

بصراحة قصة مشوقة أظن أن الكثير منا لم يعرفها.. لكنها قصة عميقة ذو قيمة كبير في الزمن الجميل لعدن.

وقتل سالمين في صراع سياسي داخلي في 26 يونيو 1978م