شكرا لبحثكم عن خبر صنعاء .. البنك المركزي يتراجع عن قرار بعد يومين من إصداره .. تفاصيله والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أصدرت مليشيا الحوثي قرارا جديدا يتعلق بعمل شركة وشبكة القطيبي للصرافة بعد أيام من حظر نشاطها في صنعاء. وقالت جمعية الصرافين في صنعاء امس الجمعة إن البنك المركزي قرر استئناف نشاط شركة القطيبي للصرافة. وأضافت الجمعية أنه سمح بالتعامل معها. ولم تبين الجمعية سبب وقف نشاطها قبل أيام ولا أسباب إعادة التعامل معها.

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