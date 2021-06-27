شكرا لبحثكم عن خبر حادث مروري مروع يحصد أرواح خمسة يمنيين أثناء خروجهم من صلاة الجمعة (الاسماء) والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أودى حادث مروري مروع، الجمعة، بأرواح خمسة يمنيين أثناء خروجهم من صلاة الجمعة؛ وفقا لمصادر محلية.
وذكرت المصادر ، أن سائق متهور قضى على حياة خمسة أشخاص بسيارته أثناء خروجهم من صلاة الجمعة، اثنين منهم طفلين شقيقين، وثالث وحيد أسرته.
وبينت المصادر بأن الحادث وقع في حصن المخير على طريق صنعاء المحويت.
وأشارت المصادر إلى أن المتوفين في الحادث هم ابراهيم محمد علي الجبرني، وطه علي حسين الصباحي، وعمران وعمار نصر الفقيه، ويحيى محمد يحيى الفقيه.
وتحصد الحوادث المرورية أرواح اليمنيين في كافة المحافظات بشكل شبه يومي.
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