شاهد بالفيديو: الجيش يوثق مشاهد لهجوم خاطف على مواقع مليشيا الحوثي شمال محافظة الجوف

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يزيد بن سلمان - شبوة - نفذت وحدات من قوات الجيش الوطني مسنودة برجال القبائل هجوماً خاطفاً استهدف مواقع مليشيات الحوثي المدعومة من إيران، في جبهة النضود شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف. واظهر مقطع فيديو نشره المركز الإعلامي للقوات المسلحة لحظات تنفيذ وحدات خاصة من قوات الجيش الوطني الهجوماً الذي استهدف قدرات المليشيات في الجبهة، ما أربك صفوف الأخيرة. وأكد المصدر سقوط العديد من عناصر المليشيات بين قتيل وجريح، إضافة إلى إحراق عدد من الأطقم وتدمير ما عليها من أسلحة وذخائر.

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