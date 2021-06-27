التحالف يدمر صاروخين باليستيين حوثيين باتجاه المملكة السعودية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، الأحد، اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما مليشيات الحوثي باتجاه خميس مشيط ونجران، جنوب غربي السعودية.



جاء ذلك بعدما أعلن التحالف، اعتراض وتدمير 4 طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه خميس مشيط أيضا.

وأوضح التحالف العربي، في بيان، أن "محاولات مليشيات الحوثي العدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية".

وأكد التحالف العربي بقيادة السعودية، أنه "يتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك".

وكان التحالف أعلن قبل ساعات تدمير 3 مسيرات حوثية مفخخة باتجاه خميس مشيط.

وفجر الجمعة، أعلن التحالف العربي اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي تجاه مدينة خميس مشيط جنوبي السعودية.

وتستمر المليشيا الانقلابية في استهداف المدنيين بالسعودية عبر الصواريخ أو الطائرات المفخخة التي تتمكن قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.

ولاقت هجمات الحوثي على المناطق المدنية إدانات عربية ودولية، مؤكدين أن استمرارها يقوض حل الأزمة اليمنية.