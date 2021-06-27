شكرا لبحثكم عن خبر بن عديو يقطع رحلته العلاجية في الاردن بامر التحالف ويتوجه الى الرياض والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - استدعى التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده السعودية،السبت، محافظ محافظة شبوة محمد صالح بن عديو.

وقالت مصادر إعلامية أن التحالف استدعي بن عديو على خلفية، فض قوات الامن في شبوة لتجمعات مسلحة مؤيدة للمجلس لانتقالي الجنوبي في عبدان بشبوة.

وجاء هذا الاستدعاء بعد إعلان الإنتقالي إيقاف كافة أشكال التواصل والاتصال المباشر من قبل وفده المفاوض في الرياض مع وفد الشرعية.

وطالب الانتقالي بوضع ملف شبوة ومعالجة الأوضاع فيها بشكل كامل في صدارة أولويات تنفيذ اتفاق الرياض.

يذكر ان المحافظ بن عديو موجود خارج شبوة منذ مدة تجاوزت الشهر للعلاج في المملكة الاردنية.