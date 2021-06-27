مدير كهرباء عدن يوجه بمحاسبة مسؤولين مقصرين

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يزيد بن سلمان - شبوة - وجه مدير عام مؤسسة الكهرباء عدن سالم الوليدي بمحاسبة مسؤولين مقصرين، عقب نزول ميداني مفاجئ مساء أمس. ووجه الوليدي باتخاذ إجراءات بحق مدير التشغيل ورئيس قسم التشغيل بادارة التحكم بالمؤسسة لعدم التزامهم باخد بيانات الاحمال أولا بأول. وينفذ مدير كهرباء عدن نزول مفاجئ بصورة مستمرة للوقوف على مدى انضباط المسؤولين والمناوبين وتصحيح الاختلالات إن وجدت.

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