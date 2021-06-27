شكرا لبحثكم عن خبر الباخمري يغزو صنعاء.. والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كتب / علوي بن سميط

بالصدفة كنت اتابع برنامج صباحي في قناة تلفزيونية يمنية والمذيعة تسال شابا حضرميا عن مكانه المتواضع بالقرب من محلات سنابل العاصمة الخط الدائري واعجابها بتجربته بخوضه عمل قديكون صعب المنافسة فيه لكثرة محلات شبيهة الا ان السر كما رد صاحب المحل الاخ عبود الحداد ان امتلاكه للمحل لانتاج المعجنات والاكلات السريعة الحضرمية وراء ذلك وخاصة الباخمري الذي لم يتوقع انه سيجد قبولا وتهافتا على اكله بصنعاء.

وعلى الرغم ان المذيعة مصرة على انه خمير قبل ان تطعمه فانها وجدت فيه مذاقا آخر واوضح لها الحداد ان مقادير الباخمري غير الخمير او مايشبهه موضحا ان الفكره ليست طويله فله فترة قصيرة منذ اشتغاله بهذه الماكولات او الوجبات الحضرمية الخالصه اذ له اكثر من 25 عاما في الاغتراب ثم عاد الى حضرموت وزار عدد من المناطق في شمال وجنوب البلاد فاستقر بصنعاء وارتأى ان يعمل على شئ فما كانت الا هذه الفكرة او المشروع الصغير الذي قال الحمدلله ناجح والاقبال على الباخمري غير متوقع مع احتفاظه بالطبع بالمقادير والتفاصيل لصناعة الباخمري.