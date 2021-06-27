عدن - ياسمين عبد الله التهامي - إصابة 4 مدنيين في انفجار لغم حوثي بالحديدة

الأحد 27 يونيو 2021

الخليج 365

أصيب 4 مدنيين في محافظة الحديدة غربي اليمن، السبت، إثر انفجار لغم زرعته مليشيا الحوثي الانقلابية ضمن شبكة ألغام واسعة.



وقالت مصادر محلية، إن "4 من أبناء مديرية التحيتا جنوبي الحديدة أصيبوا بجروح بليغة عندما انفجر بهم لغم، مساء السبت، في محيط منطقتهم الواقعة تحت سيطرة المليشيا بمحاذاة خط زبيد، جنوب غرب المديرية".

وأوردت المصادر أسماء المصابين وهم: "أحمد سالم أحمد سالم رامي، عبده أحمد عثمان صبيبه، وعلي أحمد عثمان صبيبه، وأحمد عواض وهيب غراب".

وتهدد شبكة الألغام الحوثية الواسعة في قرى جنوب غرب التحيتا حياة عشرات الأسر والمزارعين.

وتتمركز مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيًا في تلك المناطق النائية مستغلة المزارع الكثيفة لإقامة ثكنات عسكرية، متخذةً من المزارعين دروعا بشرية.

ووفق المصادر، فإن المليشيا الحوثية ترفض وضع علامات تحذيرية لأماكن زراعة الألغام، وليس أمام الأهالي للتنقل بين مزارعهم سوى طرق محددة.

وأضافت أن ألغام الحوثيين تترصد الأهالي حتى داخل تجمعاتهم السكانية، مشيرةً إلى أن هذه الجريمة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة.