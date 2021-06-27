جرائم مروعة.. 866 انتهاكاً حوثياً بحق زعماء قبائل اليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - جرائم مروعة.. 866 انتهاكا حوثيا بحق زعماء قبائل اليمن

الأحد 27 يونيو 2021

الخليج 365

وثقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات 866 انتهاكاً بحق زعماء القبائل خلال الفترة من 1 يناير 2016 ـ 30 مارس2021 في 13 محافظة تشمل صنعاء، وعمران، وحجة، وصعدة، وريمة، وذمار، وإب، وتعز، والمحويت، والجوف، والبيضاء، والضالع.



وأفادت وكالة الأنباء اليمنية بأن الانتهاكات تنوعت بين جرائم قتل وتصفية وسحل وإحراق جثث وقتل العديد من المشايخ أمام أطفالهم ونسائهم والاختطاف والاخفاء القسري والتعذيب وتفجير المنازل ونهبها والسطو على ممتلكاتهم الخاصة والتشريد والتهجير الإجباري وجرائم الإصابة.

قتل بالرصاص

حيث وثق الفريق الميداني للشبكة 89 واقعة قتل قامت ميليشيات الحوثي بتصفيتهم خلال الفترة الزمنية للتقرير بينهم 41 حالة قتل بطلق ناري مباشر أمام أطفالهم ونسائهم.

حرق جثث

فيما قامت ميليشيات الحوثي بإحراق 13 جثة بعد قتلهم بالإضافة إلى 16 حالة قتل وسحل والتمثيل بجثث الضحايا، و10 حالات قتل تصفية واغتيال.

كما وثق الفريق 9 حالات قتل دهس بالأطقم العسكرية التابعة لميليشيا الحوثي.

أيضا، سجل الفريق 25 حالة إصابة طالت شخصيات اجتماعية بالإضافة إلى (52) حالة اعتداء وضرب وسوء معاملة.

اعتقالات وإخفاء قسري

وأكد التقرير 47 حالة اعتقال واخفاء قسري طالت المشايخ والشخصيات الاجتماعية في مناطق سيطرة الحوثي بالإضافة إلى (142) حالة اعتقال وإخفاء قسري طالت أبناء ونساء وأشقاء لبعض الشخصيات والوجهات الاجتماعية.

ووثق الفريق التابع للشبكة 72 حالة تفجير وتفخيخ لمنازل وجهاء ومشائخ في مناطق سيطرة الحوثي.

واستكمالا للأرقام الصادمة، سجل التقرير أيضا (168) حالة اقتحام وتفتيش ومداهمة طالت منازل مشائخ وأعيان اليمن، بإضافة إلى (78) حالة نهب ممتلكات خاصة واحتلال، و(165) حالة نهب سيارات مختلفة اﻷنواع وشاحنات ومولدات كهربائية مختلفة الأحجام.