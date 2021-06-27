شكرا لبحثكم عن خبر تعليمات جديدة لحملة الجواز اليمني والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

صدرت تعليمات مباشرة من رئيس مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية لفروع المصلحة تتعلق بحملة الجواز اليمني يقضي بضرورة اشعار أولياء أمور الأطفال القصر باستخراج جوازات سفر لهم منفصلة.

وأكد مصدر مسؤول في الهجرة والجوازا ان تعليمات رئيس المصلحة تأتي بعد أن جلبت العدد الكافي من الجوازات الجديدة لتغطية الطلبات أسوة بدول العالم التي تطلب ان يكون لدى الأطفال جوازات سفر منفصلة.

ولفت المصدر الى ان الأطفال قبل التعليمات الجديدة كانوا يضافون في جواز احد الأبوين دون سن ١٦ سنة حسب قانون الجوازات بطباعة الالكترونية على لاصق رسمي ذات قيمة مالية ، ولكن نتيجة الحرب نفذت الكمية ولم يطبع حتى الآن وقد أستغل من فروع الجوازات في المحافظات للكسب غير المشروع وشكلت مشكلة قانونية وإدارة ومالية.