بيان : أبناء شبوة سيدافعون عن انفسهم واهلهم واموالهم ومناطقهم

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يزيد بن سلمان - شبوة - أكد بيان صادر عن القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي محافظة شبوة نجاح الفعالية الجماهيرية نجاحا مؤزرا حتى قبل أن تبدأ وكشفت حقيقة ضآلة وضعف المليشيات المستندة الى القوة والقادمة من مأرب.

كما أكد البيان ان ازاء تعاظم عمليات الانتهاكات ضد الحريات ولجوء المليشيات الى سياسة القمع والتخويف فان أبناء شبوة سيدافعون عن انفسهم واهلهم واموالهم ومناطقهم.

نص البيان :

"بسم الله الرحمن الرحيم

بيان إدانة صادر عن القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي محافظة شبوة

في سابقة خطيرة واثبات صريح لمدى ارتباك قيادة مليشيات حزب الإصلاح الارهابي ورعبها من الصوت الهادر للجماهير قامت هذه المليشيات بتحويل مديرية نصاب إلى ثكنة عسكرية عبر استقدام عشرات الاطقم والمدرعات والدبابات والجند وقصف مناطق عبدان وجباه بالأسلحة الثقيلة لإيقاف عملية التدفق الجماهيري والتخويف كما اقدمت على مداهمة مكان إقامة الفعالية الجماهيرية في منطقة عبدان واقتحام منصة الحفل كما تابع الجميع ممايعبر عن مدى قزامة وضعف هذه المليشيا أمام المتظاهرين السلميين

وإذ تابعت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة شبوة هذه الأحداث فإنه ينبغي التأكيد على التالي :

تحية اجلال واعتزاز ووفاء لكل أبناء شبوة الأوفياء الذين تدفقوا كالسيول من أجل التعبير عن موقفهم الوطني والإنساني بتمسكهم بحقهم وحق محافظتهم الحبيبة في الحرية والكرامة وازاحة كابوس الطغيان والإرهاب

نؤكد أن الفعالية الجماهيرية قد نجحت نجاحا مؤزرا حتى قبل أن تبدأ وكشفت حقيقة ضآلة وضعف المليشيات المستندة الى القوة والقادمة من مأرب والتي فشلت وستفشل في تغيير قناعة أبناء شبوة بضرورة رحيلها والى الأبد عن تراب شبوة الطاهر الذي هو ملك لأبنائها

وازاء تعاظم عمليات الانتهاكات ضد الحريات ولجوء المليشيات الى سياسة القمع والتخويف فان أبناء شبوة سيدافعون عن انفسهم واهلهم واموالهم ومناطقهم كحق مكفول في كل الشرائع السماوية والقوانين والمواثيق، كما نشيد بدعم القيادة السياسية العليا للمجلس الجنوبي لأبناء شبوة.

وندعو قيادة المجلس إلى الايفاء بما تم الالتزام به في بيان الأمس ، والوقوف على ما يجري بموقف معلن في ظل إفشال الطرف الآخر للعملية التفاوضية وعرقلته الدائمة لتنفيذ بنود اتفاق الرياض".