إب.. وفاة امرأة وطفلها البالغ من العمر 5 سنوات غرقًا بسيول الأمطار

المنامة - ياسر ابراهيم - توفت امرأة، وطفلها البالغ من العمر خمس سنوات، يوم السبت، غرقًا، بعد أن جرفتهم سيول الأمطار، في محافظة إب، وسط اليمن.

وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت"، إن الشابّة "أمة عادل عبده البخيتي، وطفلها محمد جميل الزخامي"، توفيا، السبت، غرقا بسيول الأمطار، التي هطلت على المدينة خلال الساعات الماضية.

وبحسب المصادر، فقد عثرت الأهالي على جثة المرأة وطفلها، وتم التعرف عليهما من قبل أسرتها، حيث عثر على جثة الطفل ووالدته، جواز الجوازات، جنوب مدينة إب.

وكان الشهر الماضي قد توفي الشاب "نجم الدين الأخرش"، سائق دراجة نارية، غرقا بعد أن جرفته السيول مع دراجته في مركز المحافظة.

كما جرفت السيول الطفل "إسماعيل جبر البعداني" وشقيقته "كنوز" بمنطقة وادي الجنات شمال شرق إب.



وعلى مدى السنوات الماضية تكررت حوادث غرق لعشرات المدنيين في محافظة إب الخاضعة لسيطرة الحوثيين، جراء سيول الأمطار، في ظل إهمال الجهات المعنية لمجاري الأمطار وتكديس المخلفات فيها، وعدم إقامة جسور عبور للمارة رغم مناشدات واسعة للأهالي.