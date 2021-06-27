صنعاء.. المصادقة على حكم إعدام 4 من قتلة عبدالله الأغبري

صادقت المحكمة العليا الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، اليوم السبت، على حكم الإعدام بحق أربعة من قتلة الشاب عبدالله الاغبري الذي قتل تحت التعذيب الوحشي في أغسطس من العام الماضي.



وقال محامي عائلة الاغبري، وضاح قطيش، في منشور على فيسبوك، أن المحكمة العليا في صنعاء أيدت الحكم الاستئنافي "بجميع فقراته بإعدام المتهمين من الأول حتى الرابع والحكم بالسجن خمس سنوات للمتهم الخامس مع دفع دية مغلظة".



وكان حكم استئنافي قضى في 23 من ديسمبر الماضي، بتعديل حكم ابتدائي إلى الاعدام لأربعة مدانين فقط بدلا عن خمسة، وتخفيف العقوبات بحق المتهمين الخامس والسادس، ضمن إجراءات قوبلت بسخط شعبي كبير.



ومطلع الشهر الجاري اتهم المحامي وضاح قطيش، وموكله وهيب الأغبري، مليشيا الحوثي بالتآمر والتباطؤ في القبض على بقية المتهمين بتعذيب وقتل الشاب عبدالله الأغبري.



وقال قطيش والأغبري في تسجيل مصور، إنهما تقدما لرئيس المحكمة العليا الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثيين بطلب التوجيه للدائرة الجزائية من أجل البت في القضية كونها قضية رأي عام.



ولفتا إلى وجود تآمر و تباطؤ من قبل النيابة العامة التابعة للحوثيين في القبض على بقية المتهمين الفارين من وجه العدالة، إضافة الى إبداء التحفظات بشأن السماح بإعادة فتح محلات السباعي، مسرح الجريمة سيء السمعة.



وقتل الأغبري في 26 اغسطس 2020م بعد تعرضه لتعذيب استمر لساعات من قبل المتهمين، وأثارت جريمة مقتله غضبا شعبيا واستنكارا أممياً ودوليا واسعاً، مما أجبر مليشيا الحوثي على عقد محاكمة مستعجلة لمحاكمة المتهمين دون الكشف عن دوافعها والجهات التي تقف خلف الجُناة.

