شكرا لبحثكم عن خبر ابتداءً من السبت القادم.. اليمنية تعلن إستئناف رحلاتها الى الهند والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اعلنت الخطوط الجوية اليمنية عن استئناف رحلاتها الجوية إلى مطار مومباي بالهند بعد الجهود المبذولة من قبل الجهات الرسمية لتسهيل نقل الطلاب المتخلفين عن دراستهم بالهند، وذلك ابتداءً من السبت القادم من مطار عدن الدولي.

وأوضح مصدر مسؤول بالخطوط الجوية اليمنية انه سيتم نقل العالقين الذين تقطعت بهم السبل من مرضى وطلاب انتهت دراستهم في الهند وتنظيم رحلات العودة إلى اليمن.