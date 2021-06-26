تسجيل 9 حالات اشتباه بكورونا

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يزيد بن سلمان - شبوة - سجلت ادارة مكافحة الامراض و الترصد الوبائي في وزارة الصحة العامة و السكان 9 حالات اشتباه بفيروس كورونا، بينها اصابة مؤكدة. واكدت مراكز الترصد ان حالة الاصابة المؤكدة سجلت في مدينة عدن. تقرير يوم السبت الموافق 26 يونيو 2021 ‏مستجدات ‎#كورونا خلال الساعات الماضية: تم تسجيل (9) حالات اشتباه من المرافق الصحية في المحافظات التالية : (3) # حضرموت (2) # الضالع (1) # تعز (1) # عدن (1) # شبوة (1) # مأرب ومنها تم تسجيل (1) حالة إصابة مؤكدة من المحافظات التالية : (1) # عدن وتم تسجيل حالة وفاة واحدة من المحافظات التالية : (1) # حضرموت كما سجلت (14) حالة شفاء من المحافظات التالية: (14) # تعز وتم إجراء (1242) فحص اليوم. ليصبح إجمالي الحالات المؤكدة (6906) منها (1358) وفاة و(4019) تعافي. ادارة مكافحة الامراض و الترصد الوبائي في وزارة الصحة العامة و السكان.

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