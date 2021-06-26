شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قتلى وجرحى من المليشيا الحوثية بنيران الجيش شمال غرب تعز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 يونيو 2021

الخليج 365 ـ تعز

لقي عدد من عناصر مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران مصرعهم، اليوم السبت، بنيران قوات الجيش، شمال غرب مدينة تعز.



وبحسب مصادر عسكرية، استهدفت قوات الجيش، مجموعة من عناصر المليشيا، كانت تحاول التسلل من شارع الخمسين في المدينة، مما أدى سقوط قتلى وجرحى في صفوفها.

كما استهدفت مدفعية الجيش، عربة تابعة للمليشيا الحوثية، في المنطقة ذاتها، مما أسفر عن تدميرها، ومصرع وجرح من كان على متنها من عناصر